Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил свои выступления на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В четвертьфинальном матче Зверев проиграл представителю Аргентины Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минута. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.

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