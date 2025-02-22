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Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил свои выступления на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В четвертьфинальном матче Зверев проиграл представителю Аргентины Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
22 февраля 2025, суббота. 01:10 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Франсиско Комесанья
86
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минута. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
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