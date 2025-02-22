Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил свои выступления на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В четвертьфинальном матче Зверев проиграл представителю Аргентины Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
22 февраля 2025, суббота. 01:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|4
|
|6
|6
86
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минута. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.
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