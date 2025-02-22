Сенсационное поражение Зверева в Рио, антирекорд «Лестера» в АПЛ. Главное к утру
Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел сенсационное поражение от аргентинца Франсиско Комесаньи на турнире в Рио, «Лестер» после проигрыша «Брентфорду» установил антирекорд АПЛ по количеству сухих домашних поражений кряду, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро.
- «Лестер» установил антирекорд английской Премьер-лиги.
- Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, в трёх сетах одолев Оже-Альяссима.
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