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22 февраля главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, бокс, НБА, Бивол, Бетербиев

Сенсационное поражение Зверева в Рио, антирекорд «Лестера» в АПЛ. Главное к утру
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Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел сенсационное поражение от аргентинца Франсиско Комесаньи на турнире в Рио, «Лестер» после проигрыша «Брентфорду» установил антирекорд АПЛ по количеству сухих домашних поражений кряду, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Зверев проиграл аргентинцу Комесанье в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро.
  2. «Лестер» установил антирекорд английской Премьер-лиги.
  3. Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, в трёх сетах одолев Оже-Альяссима.
  4. Джек Дрейпер обыграл Иржи Легечку в матче за выход в финал турнира в Дохе.
  5. 35 очков Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА.
  6. Хосеп Гвардиола намерен уйти из «Ман Сити» и ждёт предложений от других команд — источник.
  7. «Фрайбург» дома разгромил «Вердер» в матче 23-го тура Бундеслиги.
  8. Реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесён на другую арену.
  9. Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев прошли взвешивание перед реваншем.
  10. «Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттифаку» в матче Про-Лиги, пропустив два гола в конце.

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