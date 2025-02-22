Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Дохе

Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится финальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.