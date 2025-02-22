Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится финальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
Комментарии
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