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Мэдисон Киз на следующей неделе займёт наивысшее место в рейтинге WTA в своей карьере

Мэдисон Киз на следующей неделе займёт наивысшее место в рейтинге WTA в своей карьере
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Победительница Australian Open — 2025 американская теннисистка Мэдисон Киз поднимется на пятую строчку в рейтинге WTA. Эта позиция станет наивысшей в карьере представительницы США.

Киз имеет в активе 4680 очков. Она не принимала участия в турнирах на этой неделе, но опередит в рейтинге Жасмин Паолини, которая не смогла защитить 880 очков в Дубае и опустится с четвёртой на шестую строчку (4588). Американка Джессика Пегула поднимется с пятой позиции мировой классификации на четвёртую (5196).

Ранее стало известно, что Мэдисон Киз не сможет сыграть на турнире категории WTA-250 в Остине (США), который стартует в конце февраля.

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