Клара Таусон — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть финальный матч в Дубае

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Следить за матчами турнира в Дубае можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны в тематических группах социальной сети Вконтакте.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) 17-летняя спортсменка обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.