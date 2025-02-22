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Клара Таусон — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть финальный матч в Дубае

Клара Таусон — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть финальный матч в Дубае
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Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следить за матчами турнира в Дубае можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны в тематических группах социальной сети Вконтакте.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) 17-летняя спортсменка обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

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