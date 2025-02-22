Анна Калинская получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Мериде

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Анна Калинская получила уайлд-кард на хардовый турнир категории WTA-500 в Мериде (Мексика), который пройдёт с 24 февраля по 2 марта.

На турнире Merida Open — 2025 также выступят россиянки Вероника и Полина Кудерметовы, 10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса, представительница США Эмма Наварро, занимающая девятую строчку рейтинга WTA, и другие известные теннисистки. В прошлом году соревнования в Мериде проводились в категории WTA-250. Победительницей турнира стала Зейнеп Сёнмез из Турции.

Ранее стало известно, что Анна Калинская покинет топ-30 рейтинга WTA после неудачного выступления на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она проиграла в первом круге и не смогла защитить очки, ранее заработанные в Дубае. В прошлом году российская теннисистка дошла до финала турнира.