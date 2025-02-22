«Это один из лучших турниров ATP-500». Александр Зверев — о выступлении в Рио-де-Жанейро
Поделиться
Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги своего выступления на грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Сегодня рано утром по московскому времени он проиграл в четвертьфинальном матче 86-й ракетке мира представителю Аргентины Франсиско Комесанье (6:4, 3:6, 4:6).
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
22 февраля 2025, суббота. 01:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
86
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
«Уровень лучше, чем в Буэнос-Айресе, но жаль, что турнир закончился таким образом. Я всё равно наслаждался своим временем в Рио и надеюсь вернуться. Это один из самых лучших турниров категории ATP-500, в которых я когда-либо играл. Обидно, потому что я был в выигрышной позиции», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:43
-
10:33
-
10:06
-
09:30
-
04:45
-
00:52
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:14
-
00:11
-
00:05
- 21 февраля 2025
-
23:49
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:03
-
22:25
-
22:23
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:33