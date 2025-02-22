«Это один из лучших турниров ATP-500». Александр Зверев — о выступлении в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги своего выступления на грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Сегодня рано утром по московскому времени он проиграл в четвертьфинальном матче 86-й ракетке мира представителю Аргентины Франсиско Комесанье (6:4, 3:6, 4:6).

«Уровень лучше, чем в Буэнос-Айресе, но жаль, что турнир закончился таким образом. Я всё равно наслаждался своим временем в Рио и надеюсь вернуться. Это один из самых лучших турниров категории ATP-500, в которых я когда-либо играл. Обидно, потому что я был в выигрышной позиции», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.