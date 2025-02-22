Клара Таусон — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция финала в Дубае

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датчанка Клара Таусон.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Клара Таусон — Мирра Андреева, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Андреева и Таусон ранее не встречались. Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) 17-летняя спортсменка обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

22-летняя Таусон же оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (17-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Андреева и Таусон стали самой молодой парой финалисток турниров WTA-1000 с 2009 года.