Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С Рублёвым всегда напряжённые матчи». Оже-Альяссим — о поражении в полуфинале Дохи

«С Рублёвым всегда напряжённые матчи». Оже-Альяссим — о поражении в полуфинале Дохи
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Игра завершилась победой Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Всегда напряжённые матчи, когда я на корте с Андреем. Выложился по полной, но сегодня просто не смог выйти за рамки. Вперёд, к следующему турниру. Спасибо, Доха!» — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с 16-й ракеткой мира Джеком Дрейпером (Великобритания). Действующим чемпионом «пятисотника» является другой российский теннисист, Карен Хачанов.

Материалы по теме
27-й финал в карьере! В Дохе Рублёв мучился с животом, но с 4-го матчбола дожал канадца
27-й финал в карьере! В Дохе Рублёв мучился с животом, но с 4-го матчбола дожал канадца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android