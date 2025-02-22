«С Рублёвым всегда напряжённые матчи». Оже-Альяссим — о поражении в полуфинале Дохи
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Игра завершилась победой Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
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10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Всегда напряжённые матчи, когда я на корте с Андреем. Выложился по полной, но сегодня просто не смог выйти за рамки. Вперёд, к следующему турниру. Спасибо, Доха!» — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с 16-й ракеткой мира Джеком Дрейпером (Великобритания). Действующим чемпионом «пятисотника» является другой российский теннисист, Карен Хачанов.
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