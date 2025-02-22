«С Рублёвым всегда напряжённые матчи». Оже-Альяссим — о поражении в полуфинале Дохи

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Игра завершилась победой Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

«Всегда напряжённые матчи, когда я на корте с Андреем. Выложился по полной, но сегодня просто не смог выйти за рамки. Вперёд, к следующему турниру. Спасибо, Доха!» — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с 16-й ракеткой мира Джеком Дрейпером (Великобритания). Действующим чемпионом «пятисотника» является другой российский теннисист, Карен Хачанов.