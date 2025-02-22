Беккер — о раннем поражении Алькараса в Дохе: стабильность придёт с возрастом
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о раннем поражении третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
«Карлос ещё очень молод, стабильность придёт с возрастом… Но мне всё равно нравится его стиль и харизма», — написал Беккер на своей странице в Х.
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 18:55 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|4
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|3
|6
25
Иржи Легечка
И. Легечка
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас не смог пробиться в полуфинал турнира в Дохе. В четвертьфинальном матче Алькарас со счётом 3:6, 6:3, 4:6 проиграл 25-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке. Для чеха это дебютная победа над игроком топ-3 мирового рейтинга. В решающей партии чех отыгрался со счёта 2:4 (30-40).
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