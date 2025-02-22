«Как хорошо, что я жив». Комесанья — о победе над Зверевым в Рио-де-Жанейро
Поделиться
86-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«На протяжении всего матча я повторял про себя: «Как хорошо, что я жив». Так что я наслаждался всем матчем. Я думаю, это из-за той тяжёлой работы, которую я проделал, чтобы оказаться здесь. Я должен быть благодарен за этот момент, и я наслаждаюсь им», — сказал Комесанья на пресс-конференции.
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
22 февраля 2025, суббота. 01:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
86
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
В четвертьфинальном матче Александр Зверев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:43
-
10:33
-
10:06
-
09:30
-
04:45
-
00:52
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:14
-
00:11
-
00:05
- 21 февраля 2025
-
23:49
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:03
-
22:25
-
22:23
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:33