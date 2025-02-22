«Как хорошо, что я жив». Комесанья — о победе над Зверевым в Рио-де-Жанейро

86-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«На протяжении всего матча я повторял про себя: «Как хорошо, что я жив». Так что я наслаждался всем матчем. Я думаю, это из-за той тяжёлой работы, которую я проделал, чтобы оказаться здесь. Я должен быть благодарен за этот момент, и я наслаждаюсь им», — сказал Комесанья на пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче Александр Зверев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.