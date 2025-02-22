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«Как хорошо, что я жив». Комесанья — о победе над Зверевым в Рио-де-Жанейро

«Как хорошо, что я жив». Комесанья — о победе над Зверевым в Рио-де-Жанейро
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86-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«На протяжении всего матча я повторял про себя: «Как хорошо, что я жив». Так что я наслаждался всем матчем. Я думаю, это из-за той тяжёлой работы, которую я проделал, чтобы оказаться здесь. Я должен быть благодарен за этот момент, и я наслаждаюсь им», — сказал Комесанья на пресс-конференции.

Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
22 февраля 2025, суббота. 01:10 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Франсиско Комесанья
86
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

В четвертьфинальном матче Александр Зверев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2,39 млн.

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