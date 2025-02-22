Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: история личных встреч перед финалом турнира в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится финальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв и Дрейпер провели между собой три встречи на турнирах ATP, во всех победу праздновал россиянин.
Личные встречи:
- 03.05.2022. «Мастерс» в Мадриде. Грунт, второй круг: Рублёв — Дрейпер — 2:6, 6:4, 7:5.
- 02.08.2022. ATP-500. Вашингтон. Хард, второй круг: Рублёв — Дрейпер — 6:4, 6:2.
- 04.09.2023. Открытый чемпионат США. Хард, 1/8 финала: Рублёв — Дрейпер — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер.
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