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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 24 февраля по 1 марта. В основной сетке соревнований выступят три российских теннисиста — Даниил Медведев (первый посев на турнире), Андрей Рублёв (3) и Карен Хачанов.

Теннис. ATP-500. Дубай. Матчи первого круга с участием российских теннисистов:

  • Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • Андрей Рублёв — победитель квалификации (Q);
  • Карен Хачанов — Даниэль Эванс (Великобритания).

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

  • Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция);
  • Гаэль Монфис  (Франция) — Маттео Берреттини (Италия);
  • Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия);
  • Александр Бублик (Казахстан) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).
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