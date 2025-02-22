Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 24 февраля по 1 марта. В основной сетке соревнований выступят три российских теннисиста — Даниил Медведев (первый посев на турнире), Андрей Рублёв (3) и Карен Хачанов.

Теннис. ATP-500. Дубай. Матчи первого круга с участием российских теннисистов:

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Андрей Рублёв — победитель квалификации (Q);

Карен Хачанов — Даниэль Эванс (Великобритания).

Другие наиболее заметные матчи первого круга: