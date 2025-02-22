Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 24 февраля по 1 марта. В основной сетке соревнований выступят три российских теннисиста — Даниил Медведев (первый посев на турнире), Андрей Рублёв (3) и Карен Хачанов.
Теннис. ATP-500. Дубай. Матчи первого круга с участием российских теннисистов:
- Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Андрей Рублёв — победитель квалификации (Q);
- Карен Хачанов — Даниэль Эванс (Великобритания).
Другие наиболее заметные матчи первого круга:
- Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция);
- Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия);
- Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия);
- Александр Бублик (Казахстан) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).
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