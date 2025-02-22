Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе

Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится финальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Рублёв и Дрейпер провели между собой три встречи на турнирах ATP, во всех победу праздновал россиянин.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является другой российский теннисист, Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.