Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это часть спорта». Андрей Рублёв — о продолжительных матчах перед финалом турнира в Дохе

«Это часть спорта». Андрей Рублёв — о продолжительных матчах перед финалом турнира в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, скажутся ли на его игре в финале два подряд продолжительных матча, проведённых на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Не знаю, посмотрим. Конечно, чем меньше времени мы проводим на корте, тем лучше, тем ты свежее. Но это часть спорта. Мы не можем выбирать, как долго нам играть в матче. Бывает, проводим по две игры в день из-за плохой погоды или нечто подобного. Ничего не поделаешь», — сказал россиянин на пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче турнира в Дохе Рублёв и австралиец Алекс де Минор (6:1, 3:6, 7:6 (10:8) провели на корте 2 часа 42 минуты. Продолжительность полуфинала Рублёв — Оже-Альяссим (7:5, 4:6, 7:6 (8:6)) составила 2 часа 47 минут.

Материалы по теме
«Я играю всё лучше и лучше». Откровенный Рублёв после выхода в финал Дохи
«Я играю всё лучше и лучше». Откровенный Рублёв после выхода в финал Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android