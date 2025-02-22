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«Может, я снова начну бросать ракетки». Андрей Рублёв — о помощи медитации во время матчей

«Может, я снова начну бросать ракетки». Андрей Рублёв — о помощи медитации во время матчей
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему закрывал глаза во время перехода на другую сторону в полуфинальном матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:5, 4:6, 7:6 (7:5) на турнире категории ATP-500 в Дохе.

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Это что, своего рода медитация?
— Я не знаю. Это упражнение с дыханием. Я пытаюсь понять, поможет ли мне это стать лучше, иметь лучшее мышление или нет. На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос, потому что прошло слишком мало времени. Я занимаюсь этим с начала сезона. Похоже, стало лучше, но я всё ещё расстраиваюсь, злюсь. Посмотрим в долгосрочной перспективе, со мной никогда не знаешь наверняка. Может быть, на другом турнире я снова начну бросать ракетки. На данный момент это мне подходит, — сказал россиянин на пресс-конференции.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Сегодня, 22 февраля, на турнире в Дохе состоится финальный матч, в котором Рублёв встретится с британцем Джеком Дрейпером, занимающим 16-ю строчку мирового рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

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