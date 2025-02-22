Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Мирры Андреевой на турнире в Дубае

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Это был очень сложный матч. Конечно, я хотела не такого результата, но Мирра играла очень хорошо. Она очень хорошо защищает каждое очко.

Мне нужна была дополнительная энергия, которой у меня не было. Я немного устала после всех матчей, которые сыграла до этого. Но у меня были шансы в первом сете. В третьем сете я была в выигрышном положении, но не воспользовалась им.

Думаю, что в целом каждый матч, который я провожу, можно отметить прогрессом. Также в физическом плане, с точки зрения травм, я чувствую себя лучше; в начале года у меня были проблемы со спиной, и даже на предыдущих турнирах я всё ещё чувствовала это. Сейчас мне лучше, даже несмотря на эти длинные матчи. Я с нетерпением жду турниров в США.

Мы возьмём несколько выходных и постараемся улучшить мою физическую форму, я думаю, что это главная цель на следующую неделю», — приводит слова спортсменки The National.

В полуфинале Андреева обыграла Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале турнира Мирра Андреева сыграет против 38-й ракетки мира датской теннисистки Клары Таусон.