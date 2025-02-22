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Рублёв объяснил низкую реализацию матчболов во встречах с де Минором и Оже-Альяссимом

Рублёв объяснил низкую реализацию матчболов во встречах с де Минором и Оже-Альяссимом
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, не потеряет ли уверенность перед финалом турнира в Дохе после 10 нереализованных матчболов в двух предыдущих матчах.

«Дело не в уверенности в себе или в неуверенности. Просто в этих матчболах мне немного не повезло. В первом матчболе с де Минором я всё сделал правильно, но он угадал и выиграл невероятный розыгрыш. Из десяти таких очков я выиграю девять.

То же самое с Оже-Альяссимом. В первом матчболе мы провели сумасшедшую перестрелку. Я немного промахнулся после удара справа, так что сегодня всё так, но в следующий раз я, может быть, буду лучше реализовывать матчболы. Главное, я победил», — сказал россиянин на пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче с австралийцем Алексом де Минором (6:1, 3:6, 7:6 (10:8) Рублёв не реализовал семь матчболов. В игре с Оже-Альяссимом (7:5, 4:6, 7:6 (8:6)) он одержал победу, реализовав четвёртый матчбол.

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