Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Дубае

102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов обыграл японского теннисиста Йосуке Ватануки, занимающего 336-ю строчку в рейтинге, в полуфинале квалификации турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За время матча Котов сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. На счету его соперника три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае Котов поборется с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Кентеном Алисом.