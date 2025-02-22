Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Дубае

Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Дубае
Комментарии

102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов обыграл японского теннисиста Йосуке Ватануки, занимающего 336-ю строчку в рейтинге, в полуфинале квалификации турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За время матча Котов сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. На счету его соперника три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае Котов поборется с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Кентеном Алисом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android