Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Дубае
Поделиться
102-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов обыграл японского теннисиста Йосуке Ватануки, занимающего 336-ю строчку в рейтинге, в полуфинале квалификации турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За время матча Котов сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. На счету его соперника три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в основную сетку турнира ATP-500 в Дубае Котов поборется с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Кентеном Алисом.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:32
-
13:00
-
12:50
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:43
-
10:33
-
10:06
-
09:30
-
04:45
-
00:52
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:14
-
00:11
-
00:05
- 21 февраля 2025
-
23:49
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:03
-
22:25
-
22:23
-
22:09
-
22:03