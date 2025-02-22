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Андрей Рублёв рассказал, в чём стал лучше после титула в Дохе в 2020 году

Андрей Рублёв рассказал, в чём стал лучше после титула в Дохе в 2020 году
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об изменениях, которые с ним произошли с момента предыдущего выхода в финал хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) в 2020 году.

«Всё стало лучше. Я имею в виду то, что я могу сравнивать. Физически, ментально, в игровом плане. В общем, я стал более полноценным игроком, чем раньше.

2020 год был удивительным для меня, потому что я возвращался после тяжёлых травм в сезонах 2018 и 2019 годов. Тогда Доха проводилась в январе, и я выиграл этот турнир после победы в Аделаиде. Эти титулы помогли мне приблизиться к топ-10. Потом началась пандемия, после возобновления турниров я уже был в первой десятке рейтинга и удержался там», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Сегодня, 22 февраля, на турнире в Дохе состоится финальный матч, в котором Рублёв встретится с британцем Джеком Дрейпером, занимающим 16-ю строчку мирового рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

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