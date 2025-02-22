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Роман Сафиуллин победил Басилашвили на старте квалификации турнира в Дубае

Роман Сафиуллин победил Басилашвили на старте квалификации турнира в Дубае
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71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В первом круге предварительного раунда он в трёх сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили, занимающего 148-е место в рейтинге ATP, — 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Сафиуллин выполнил 10 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, девять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В матче за выход в основную сетку соревнований в Дубае Сафиуллин сыграет с теннисистом из Финляндии Отто Виртаненом.

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