Мирра Андреева — о выходе в финал: была не уверена, стоит ли ехать в Дубай

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В пятницу, 21 февраля, в полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Ну, честно говоря, это безумие, потому что сначала я не была уверена, стоит ли ехать в Дубай. Я думала: «Ладно, я просто поиграю». Как всегда, когда ты не думаешь о том, как будешь играть, ты просто играешь в свой лучший теннис. Я не знаю, парадокс это или что-то в этом роде, но это просто так. В конце концов, это один из моих лучших турниров.

Я просто очень довольна тем, как сыграла, и очень рада, что пробилась в свой первый финал «тысячника», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором Мирра Андреева сыграет с 38-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Клара Таусон — Мирра Андреева, которая начнётся не ранее 18:00 мск.