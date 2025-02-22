«Люди боятся того, как я играю». Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о давлении, которое испытывает в связи с ожиданием от неё успешных выступлений на крупных турнирах.

«Ну, я бы сказала, что, когда я только начала участвовать в турнирах WTA, никто ничего от меня не ожидал, так что я не испытывала никакого давления. Я просто выходила на корт и играла. Если что-то не получалось, если что-то не срабатывало и я проигрывала матч, все всё равно были довольны моим уровнем и тем, как я играю.

Сейчас, я думаю, прошло уже два года — о боже, как давно, — и теперь я испытываю своего рода давление из-за того, что люди чего-то от меня ждут. Люди говорят: «Да, она станет первой ракеткой мира. Она выиграет турниры «Большого шлема». Она будет великолепна».

Это ещё одна вещь, над которой мы работали с моим психологом. Мне проще думать, что эти люди говорят так, потому что хотят оказать на меня давление, потому что, вероятно, боятся того, как я играю.

Так что мне легче так думать. Это помогает мне выходить на корт с каким-то гневом, не для того, чтобы доказать всем, что я действительно могу это сделать, а чтобы доказать себе, что я достаточно сильна, чтобы справиться с давлением и по-настоящему выигрывать эти высококлассные матчи», — рассказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором Мирра Андреева сыграет с 38-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Клара Таусон — Мирра Андреева, которая начнётся не ранее 18:00 мск.