Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если я туда попаду, то потеряюсь». Мирра Андреева — о торговом центре Dubai Mall

«Если я туда попаду, то потеряюсь». Мирра Андреева — о торговом центре Dubai Mall
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от пребывания в Дубае (ОАЭ) во время участия в турнире категории WTA-1000.

«Ну, мне нравится Дубай. Я слышала, что торговый центр Dubai Mall великолепен. У меня пока не было возможности туда попасть. Думаю, если я туда попаду, то потеряюсь, потому что, кажется, там есть все магазины. Например, Chanel и Gucci, у них даже есть два таких магазина.

В целом, что касается турнира, как он может мне не нравиться? Это мой первый финал WTA-1000. Конечно, он мне нравится. Мне нравятся люди, атмосфера, корты, еда, всё. Это просто здорово. Я не могу дождаться, когда вернусь сюда в следующем году», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором Мирра Андреева сыграет с 38-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Клара Таусон — Мирра Андреева, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Материалы по теме
«Я не просто так наняла её». Мирра Андреева — о тренере Кончите Мартинес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android