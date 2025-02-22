«Если я туда попаду, то потеряюсь». Мирра Андреева — о торговом центре Dubai Mall

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от пребывания в Дубае (ОАЭ) во время участия в турнире категории WTA-1000.

«Ну, мне нравится Дубай. Я слышала, что торговый центр Dubai Mall великолепен. У меня пока не было возможности туда попасть. Думаю, если я туда попаду, то потеряюсь, потому что, кажется, там есть все магазины. Например, Chanel и Gucci, у них даже есть два таких магазина.

В целом, что касается турнира, как он может мне не нравиться? Это мой первый финал WTA-1000. Конечно, он мне нравится. Мне нравятся люди, атмосфера, корты, еда, всё. Это просто здорово. Я не могу дождаться, когда вернусь сюда в следующем году», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором Мирра Андреева сыграет с 38-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Клара Таусон — Мирра Андреева, которая начнётся не ранее 18:00 мск.