Андреева — Таусон: Мирра забрала первый сет в финале турнира в Дубае на тай-брейке
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Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева выиграла в первом сете финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 7:6 (7:1) она оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Клары Таусон.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Первая партия продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх, выполнить три подачи навылет. Она также допустила три двойные ошибки. Таусон реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки.
Андреева и Таусон никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA. Датчанка в матче за выход в финал обыграла Каролину Мухову из Чехии (17-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
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