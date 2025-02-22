Андреева — Таусон: Мирра забрала первый сет в финале турнира в Дубае на тай-брейке

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева выиграла в первом сете финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 7:6 (7:1) она оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Клары Таусон.

Первая партия продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх, выполнить три подачи навылет. Она также допустила три двойные ошибки. Таусон реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки.

Андреева и Таусон никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA. Датчанка в матче за выход в финал обыграла Каролину Мухову из Чехии (17-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.