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«Это для тех, кто провалился в одиночке». Райлли Опелка раскритиковал парный теннис

«Это для тех, кто провалился в одиночке». Райлли Опелка раскритиковал парный теннис
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112-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал парный разряд, заявив, что в этом виде нет специалистов.

«Они должны избавиться от парного разряда на 100%. Это для тех, кто провалился в одиночке. В парном разряде нет специалистов. Они не продают билеты, у них есть тренировочные лагеря, физиотерапевты и ресурсы, которые они не превращают в прибыль. А потом они ещё и жалуются, что мало зарабатывают. По мне, так это довольно жадное поведение», — приводит слова Опелки Ubitennis.

Ранее Опелка также заявлял, что смешанный парный разряд считает выставочным турниром.

Райлли Опелка на турнире ATP-250 в Делрэй-Бич (США) во втором круге уступил соотечественнику Брэндону Накашиме со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

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