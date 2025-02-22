В соцсетях провели забавную аналогию о победах Мирры Андреевой
Поделиться
Накануне финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях провели забавную аналогию о победах 14-й ракетки мира Мирры Андреевой над ведущими теннисистками в туре: Ариной Соболенко, Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной. Там опубликовали мем из киновселенной Marvel и подчеркнули значимость успехов россиянки.
«Мирра Андреева сейчас просто собирает камни бесконечности WTA», — написали авторы в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датчанка Клара Таусон.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
17:30
-
17:21
-
17:01
-
16:53
-
16:39
-
16:27
-
16:10
-
15:37
-
14:56
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:32
-
13:00
-
12:50
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:43
-
10:33
-
10:06
-
09:30
-
04:45
-
00:52
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:14
-
00:11
-
00:05