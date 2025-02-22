В соцсетях провели забавную аналогию о победах Мирры Андреевой

Накануне финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях провели забавную аналогию о победах 14-й ракетки мира Мирры Андреевой над ведущими теннисистками в туре: Ариной Соболенко, Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной. Там опубликовали мем из киновселенной Marvel и подчеркнули значимость успехов россиянки.

«Мирра Андреева сейчас просто собирает камни бесконечности WTA», — написали авторы в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датчанка Клара Таусон.