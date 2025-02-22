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В соцсетях провели забавную аналогию о победах Мирры Андреевой

В соцсетях провели забавную аналогию о победах Мирры Андреевой
Ига Швёнтек и Мирра Андреева
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Накануне финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях провели забавную аналогию о победах 14-й ракетки мира Мирры Андреевой над ведущими теннисистками в туре: Ариной Соболенко, Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной. Там опубликовали мем из киновселенной Marvel и подчеркнули значимость успехов россиянки.

«Мирра Андреева сейчас просто собирает камни бесконечности WTA», — написали авторы в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоится финальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 38-я ракетка мира датчанка Клара Таусон.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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