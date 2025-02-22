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«Теннис — это не только рейтинги и призовые». Рохан Бопанна — о критике парного разряда

«Теннис — это не только рейтинги и призовые». Рохан Бопанна — о критике парного разряда
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Экс первая ракетка мира в парном разряде, чемпион Australian Open — 2024 в паре Рохан Бопанна отреагировал на критику парного тенниса.

«Если кто-то отвергает парный теннис, поймите: игра в парном разряде и заработок, который я получаю, дали мне возможность помогать там, где это действительно важно. Это помогло детям из неблагополучных семей открыть для себя этот вид спорта, дало образование более чем 30 девочкам и создало академию, которая воспитывает будущих чемпионов. И позвольте мне сказать, что тем, кто пользуется этими возможностями, неважно, откуда поступает поддержка — из одиночного или парного заработка. Главное, что это меняет жизнь.

Однако есть люди, занимающие привилегированное положение, которые сидят и спорят о том, кто заслуживает большего или меньшего. Они не понимают общей картины — истинного влияния этого вида спорта. Теннис — это не только рейтинги или призовые деньги; это двери, которые он открывает, жизни, которые он преображает, и возможности, которые он создаёт. Если вы не можете уважать это, значит, вы не уважаете игру по-настоящему», — написал Бопанна в социальных сетях.

Ранее американец Райлли Опелка заявил, что парный разряд для тех, кто провалился в одиночке.

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