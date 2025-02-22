Андреа Вавассори — о парном теннисе: деньги преобладают во имя неизвестно каких интересов

Восьмая ракетка мира в парном разряде итальянский теннисист Андреа Вавассори отреагировал на критику парного тенниса.

«Молодой парень из теннисной школы, наблюдая по телевизору за финалом парного турнира «Большого шлема», влюбляется, увлекается и решает попробовать осуществить свою мечту — однажды стать профессиональным игроком в парном разряде. Его ждёт невероятное и захватывающее путешествие, годы сражений, страданий, радости и боли, побед и поражений. Но также и возможность путешествовать по миру со своим товарищем по команде — другом, занимающимся любимым делом и разделяющим с ним все эти эмоции.

Ну разве можно считать его неудавшимся теннисистом? Потому что именно это, по невероятному количеству причин, происходит сейчас, и это ужасно. В современном мире нет альтернативы: либо ты хорош в одиночном разряде, либо ты неудавшийся игрок, теннисист, который нашёл в парном разряде запасной вариант и не более того. В теннисе есть три дисциплины: одиночный, парный и смешанный парный разряды. Каждая из них, если её правильно развивать и помогать, может принести радость, счастье, страсть в глазах зрителя. За каждым из них стоит прекрасная история, долгая история престижа и традиций. На турнирах «Большого шлема», я имею в виду Уимблдон, вы можете любоваться витринами с именами легенд, которые навсегда оставили на них свои имена.

Здорово было бы однажды прочитать на этих досках объявлений и своё собственное имя? Есть ли более великая мечта? К сожалению, сейчас всё это ставится под сомнение, бизнес и деньги преобладают во имя неизвестно каких интересов. Единственная цель, похоже, заключается в получении прибыли, которая неизвестно куда в конечном итоге идёт. Парный теннис — это своеобразная специализация, командная игра в контексте, который всегда считался очень индивидуальным. Это дисциплина, которая может помочь вам побороться за олимпийскую медаль, или, может быть, выиграть Кубок Дэвиса для своей страны, или победить в турнире «Большого шлема», — написал Вавассори в социальных сетях.

Ранее американец Райлли Опелка заявил, что парный разряд для тех, кто провалился в одиночке.