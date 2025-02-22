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«Смотреть больше парных матчей». Опелка изменил описание профиля в социальных сетях

«Смотреть больше парных матчей». Опелка изменил описание профиля в социальных сетях
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112-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в описании своего профиля в социальных сетях поставил хештег, призывающий смотреть больше парных матчей.

Фото: Из социальных сетей Райлли Опелки

«#смотреть больше парных матчей», — написано в описании профиля Опелки.

Ранее Райлли Опелка раскритиковал парный разряд, заявив, что в этом виде нет специалистов. По мнению американца, парники расходуют ресурсы, корты, а билеты на их матчи не продаются.

После спортсмены, выступающие в парах, отреагировали на слова Опелки. Рохан Бопанна рассказал, что игра в парном разряде и заработок, который он получает, дали ему возможность помогать людям. Итальянец Анлреа Вавасоори также выступил с заявлением в поддержку парников.

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