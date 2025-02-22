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Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Дохе

Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит финальный матч, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 7:5 в пользу россиянина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		1
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв и Дрейпер провели между собой три встречи на турнирах ATP, во всех победу праздновал россиянин.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является другой российский теннисист, Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

Календарь турнира в Дохе
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