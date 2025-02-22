Мирра Андреева одержала победу в финале «тысячника» в Дубае, обыграв Клару Таусон

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева победила в решающем матче турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале она оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Клары Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Отметим, что это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.