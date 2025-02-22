Андрей Рублёв — Джек Дрейпер: британец сравнял счёт по сетам в финале турнира в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит финальный матч, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 7:5 в пользу россиянина. Второй сет остался за британцем — 7:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрейпер.
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
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|7
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|5
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10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв и Дрейпер провели между собой три встречи на турнирах ATP, во всех победу праздновал россиянин.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является другой российский теннисист, Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
Комментарии
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