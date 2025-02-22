Мирра Андреева не сдержала слёз после первой крупной победы в своей карьере
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Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева не сдержала слёз после победы в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 7:6 (7:1), 6:1 она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
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14
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра Андреева
Фото: кадр из трансляции
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.
Отметим, что это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки.
Комментарии
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