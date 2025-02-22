Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, выигравшая турнир WTA-1000 с 2009 года

14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщил Opta Sport.

В финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

На пути к титулу Мирра в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале россиянка оказалась сильнее седьмой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной (6:4, 4:6, 6:3).