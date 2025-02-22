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Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, выигравшая турнир WTA-1000 с 2009 года

Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, выигравшая турнир WTA-1000 с 2009 года
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14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщил Opta Sport.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

На пути к титулу Мирра в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале россиянка оказалась сильнее седьмой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной (6:4, 4:6, 6:3).

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