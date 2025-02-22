Мирра Андреева завоевала первый в своей карьере титул WTA-1000

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева завоевала первый в своей карьере титул WTA-1000. В двух сетах на турнире в Дубае (ОАЭ) она переиграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Отметим, что перед финалом россиянке удалось победить Игу Швёнтек (1/4 финала) и Елену Рыбакину (1/2 финала).