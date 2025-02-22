Кафельников отреагировал на первую победу Мирры Андреевой на «тысячнике» в Дубае

Чемпион Олимпиады-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале Андреева обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«Замечательная победа! Результат удивил с хорошей стороны. Мы все искренне рады за Мирру! Болели и переживали за неё. Приятно порадовала нас», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч Андреевой и Таусон продолжался 1 час 46 минут. За это время россиянке удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Датская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.