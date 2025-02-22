Мирра Андреева — вторая после Надаля, кто в подростковом возрасте выиграл турнир в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева с 1993 года стала второй после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля (2006), кто в подростковом возрасте в женском или в мужском одиночном разряде выиграл турнир в Дубае. В финале турнира категории WTA-1000 Мирра Андреева обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

На пути к титулу Мирра в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале россиянка оказалась сильнее седьмой ракетки мира из Кахазстана Елены Рыбакиной (6:4, 4:6, 6:3).