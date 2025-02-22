Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Мирре Андреевой надо претендовать на роль первой ракетки мира

Янчук: Мирре Андреевой надо претендовать на роль первой ракетки мира
Мирра Андреева
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победу 14-й ракетки мира теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Россиянка оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Клары Таусон. Счёт 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Андреевой.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Порадовала нас Мирра! Но победа была ожидаемой. Предыдущая серия давала повод для уверенности и надежды. Мирра оправдала надежды. Она сумела чётко сыграть и переиграть соперницу по всем показателям. Мирра продолжает совершенствоваться. Ей надо войти в пятёрку, а потом уже занять первую строчку — явных лидеров сейчас там нет. Мирре надо претендовать на эту роль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Материалы по теме
Мирра Андреева одержала победу в финале «тысячника» в Дубае, обыграв Клару Таусон
Фото
Мирра Андреева не сдержала слёз после первой крупной победы в своей карьере
Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, выигравшая турнир WTA-1000 с 2009 года
Мирра Андреева — вторая после Надаля, кто в подростковом возрасте выиграл турнир в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android