Янчук: Мирре Андреевой надо претендовать на роль первой ракетки мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победу 14-й ракетки мира теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Россиянка оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Клары Таусон. Счёт 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Андреевой.

«Порадовала нас Мирра! Но победа была ожидаемой. Предыдущая серия давала повод для уверенности и надежды. Мирра оправдала надежды. Она сумела чётко сыграть и переиграть соперницу по всем показателям. Мирра продолжает совершенствоваться. Ей надо войти в пятёрку, а потом уже занять первую строчку — явных лидеров сейчас там нет. Мирре надо претендовать на эту роль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.