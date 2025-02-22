Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе, обыграв Джека Дрейпера

10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дохе. В финале он обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Счёт личных встреч Рублёва и Дрейпера стал 4-0 в пользу россиянина. Он заработал 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Россиянин впервые повторно завоевал один и тот же титул.