Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе, обыграв Джека Дрейпера
Поделиться
10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дохе. В финале он обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|1
|
|5
|6
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Счёт личных встреч Рублёва и Дрейпера стал 4-0 в пользу россиянина. Он заработал 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Россиянин впервые повторно завоевал один и тот же титул.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:05
-
19:57
-
19:55
-
19:11
-
18:57
-
18:27
-
18:05
-
17:50
-
17:30
-
17:21
-
17:01
-
16:53
-
16:39
-
16:27
-
16:10
-
15:37
-
14:56
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:32
-
13:00
-
12:50