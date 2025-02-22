Селиваненко: в Дубае Мирра провела все матчи на высочайшем уровне
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае. В решающем матче со счётом 7:6 (7:1), 6:1 она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра провела все матчи на высочайшем уровне, одолев по ходу всех сегодняшних лидеров. Мирра с самого начала карьеры считалась одной из претенденток на успех в ближайшем будущем, при этом у неё прекрасная профессиональная команда специалистов и менеджеров, так что этот подобный успех закономерен», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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