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«Он был слишком хорош сегодня». Дрейпер — о поражении в финале с Рублёвым в Дохе

«Он был слишком хорош сегодня». Дрейпер — о поражении в финале с Рублёвым в Дохе
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16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поздравил россиянина Андрея Рублёва с победой на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). Финальный матч Джека Дрейпера и Андрея Рублёва завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу россиянина.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Это была удивительная неделя. Хочу поздравить Андрея. Он был слишком хорош сегодня. Он превзошёл меня. На этой неделе мы провели несколько очень сложных матчей. В третьем сете он был слишком силён для меня. Поздравляю тебя. Желаю тебе отлично провести остаток сезона. Ты этого заслуживаешь. Всего наилучшего. Поздравляю его команду и всех, кто поддерживает его дома. Просто отличный игрок», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

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