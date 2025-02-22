«Он был слишком хорош сегодня». Дрейпер — о поражении в финале с Рублёвым в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поздравил россиянина Андрея Рублёва с победой на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). Финальный матч Джека Дрейпера и Андрея Рублёва завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу россиянина.

«Это была удивительная неделя. Хочу поздравить Андрея. Он был слишком хорош сегодня. Он превзошёл меня. На этой неделе мы провели несколько очень сложных матчей. В третьем сете он был слишком силён для меня. Поздравляю тебя. Желаю тебе отлично провести остаток сезона. Ты этого заслуживаешь. Всего наилучшего. Поздравляю его команду и всех, кто поддерживает его дома. Просто отличный игрок», — сказал Дрейпер в интервью на корте.