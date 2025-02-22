Клара Таусон прокомментировала поражение от Мирры Андреевой в финале турнира в Дубае

Датская теннисистка 38-я ракетка мира Клара Таусон высказалась о финальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 6:7 (1:7), 1:6 она уступила россиянке Мирре Андреевой. Во время игры Таусон испытывала проблемы со здоровьем, держась за поясницу.

«Поздравляю Мирру и её команду. Вы снова провели потрясающий турнир.

Жаль, что сегодня я не смогла сыграть лучше. На корте в Дубае осталось всё, что у меня было. Надеюсь, что получится в следующий раз. Я хочу поблагодарить своего тренера, семью и всех, кто помогал мне последние 20 лет. Только я и физиотерапевты знаем, через что мне пришлось пройти на этой неделе. Оказаться в финале — очень здорово», — сказала Таусон в интервью на корте.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок.