Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он выиграет много великих вещей». Рублёв — о Дрейпере

«Он выиграет много великих вещей». Рублёв — о Дрейпере
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре 16-й ракетки мира британца Джека Дрейпера в финале турнира ATP-500 в Дохе. Россиянин обыграл британца со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Ощущения отличные. Здорово, что я смог пройти через это и как-то выиграть. Удивительная неделя Джека и его команды. Мне очень нравится Джек как человек, и мне очень нравится его игра. У него впереди действительно очень большая карьера и будущее. Он выиграет много великих вещей. Продолжай работать, парень. Ты заслуживаешь всего», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Напомним, Андрей Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.

Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
«Удалось всё отпустить и заиграть лучше». Андрей Рублёв — о победе на турнире в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android