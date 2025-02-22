«Он выиграет много великих вещей». Рублёв — о Дрейпере
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре 16-й ракетки мира британца Джека Дрейпера в финале турнира ATP-500 в Дохе. Россиянин обыграл британца со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
16
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7
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|5
|6
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Ощущения отличные. Здорово, что я смог пройти через это и как-то выиграть. Удивительная неделя Джека и его команды. Мне очень нравится Джек как человек, и мне очень нравится его игра. У него впереди действительно очень большая карьера и будущее. Он выиграет много великих вещей. Продолжай работать, парень. Ты заслуживаешь всего», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Напомним, Андрей Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.
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