«Он выиграет много великих вещей». Рублёв — о Дрейпере

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре 16-й ракетки мира британца Джека Дрейпера в финале турнира ATP-500 в Дохе. Россиянин обыграл британца со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

«Ощущения отличные. Здорово, что я смог пройти через это и как-то выиграть. Удивительная неделя Джека и его команды. Мне очень нравится Джек как человек, и мне очень нравится его игра. У него впереди действительно очень большая карьера и будущее. Он выиграет много великих вещей. Продолжай работать, парень. Ты заслуживаешь всего», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Напомним, Андрей Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.