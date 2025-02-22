«Удалось всё отпустить и заиграть лучше». Андрей Рублёв — о победе на турнире в Дохе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о завоевании титула на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) второй раз. В финале турнира в Дохе россиянин обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

«Ощущения потрясающие. Это мой первый раз, когда я дважды выиграл один и тот же титул. Очень счастлив. Даже не знаю, что ещё сказать.

Если честно, не знаю, как собрался на третий сет. Мы оба были очень уставшими, оба до этого провели по два трёхсетовых матча. Мои матчи были длиннее, но Джек позже заканчивал. Так что мы оба были уставшими. Было тяжело. Но нам всё равно удавалось показывать высокий уровень.

И когда я проиграл второй сет, не знаю, мне как-то удалось всё отпустить и заиграть намного лучше и свободнее. А Джек оказался более уставшим, он начал сокращать размены – я это увидел. И это придало мне ещё больше спокойствия. Сделал брейк – и ход матча полностью изменился», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Рублёв становился чемпионом Дохи-2020. Тогда в финале он обыграл француза Корентена Муте.