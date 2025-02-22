Мирра Андреева произнесла трогательные слова в адрес семьи и тренера после победы в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к семье и тренеру Кончите Мартинес после победы на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче со счётом 7:6 (7:1), 6:1 Андреева обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.

«Я могу быть недовольной и спустя пять минут стать вновь счастливой. Спасибо, что вы рядом со мной. Спасибо Кончите. Я знаю, что могу быть как заноза в одном месте», — сказала Андреева в интервью на корте.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.