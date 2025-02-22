Селиваненко: Рублёв в Дохе вернул себе уверенность в своих силах и настрой

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 10-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В финале Андрей Рублёв обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

«Победа на турнире в Дохе для Андрея очень важна. Кроме самого факта выигранного большого титула, Андрей в Дохе вернул себе уверенность в своих силах и позитивный настрой на игру», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Андрей Рублёв заработал 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Россиянин впервые повторно завоевал один и тот же титул.