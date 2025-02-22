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Селиваненко: Рублёв в Дохе вернул себе уверенность в своих силах и настрой

Селиваненко: Рублёв в Дохе вернул себе уверенность в своих силах и настрой
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 10-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В финале Андрей Рублёв обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:20 МСК
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Победа на турнире в Дохе для Андрея очень важна. Кроме самого факта выигранного большого титула, Андрей в Дохе вернул себе уверенность в своих силах и позитивный настрой на игру», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Андрей Рублёв заработал 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Россиянин впервые повторно завоевал один и тот же титул.

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