Веснина: виден прогресс Андреевой, Мирра прибавляет от турнира к турниру

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина отметила прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой. Сегодня, 22 февраля, Андреева одержала первую в карьере победу на турнире категории WTA-1000. В Дубае (ОАЭ) она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

«Победа Мирры на турнире в Дубае заслуженная. Я восхищена тем, как она этот турнир провела. Было очень непросто, было несколько матчей в один день: дожди, остановки и переносы матчей. Но она справилась с этим. Как будто ей не 17 лет, а она уже достаточно опытная теннисистка, которая находится в туре не менее 10 лет.

Это очень крутая победа! Мне кажется, что турнир в Дубае, по моим наблюдениям, является знаковым в карьере очень многих теннисисток. Именно с него начинается подъём и выход на какой-то особенный уровень. Этот турнир всегда котировался в WTA и был с сильнейшим составом. В этом году так же играли абсолютно все девочки из топ-10. Мирра после этой победы войдёт в топ-10 рейтинга WTA — это большое достижение! Сейчас виден прогресс Мирры и то, как она прибавляет от турнира к турниру», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.