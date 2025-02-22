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Веснина: виден прогресс Андреевой, Мирра прибавляет от турнира к турниру

Веснина: виден прогресс Андреевой, Мирра прибавляет от турнира к турниру
Мирра Андреева
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина отметила прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой. Сегодня, 22 февраля, Андреева одержала первую в карьере победу на турнире категории WTA-1000. В Дубае (ОАЭ) она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Победа Мирры на турнире в Дубае заслуженная. Я восхищена тем, как она этот турнир провела. Было очень непросто, было несколько матчей в один день: дожди, остановки и переносы матчей. Но она справилась с этим. Как будто ей не 17 лет, а она уже достаточно опытная теннисистка, которая находится в туре не менее 10 лет.

Это очень крутая победа! Мне кажется, что турнир в Дубае, по моим наблюдениям, является знаковым в карьере очень многих теннисисток. Именно с него начинается подъём и выход на какой-то особенный уровень. Этот турнир всегда котировался в WTA и был с сильнейшим составом. В этом году так же играли абсолютно все девочки из топ-10. Мирра после этой победы войдёт в топ-10 рейтинга WTA — это большое достижение! Сейчас виден прогресс Мирры и то, как она прибавляет от турнира к турниру», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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