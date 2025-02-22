Андрей Рублёв выиграл хотя бы один титул ATP в сезоне за последние семь лет

10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв выиграл хотя бы один титул ATP за последние семь лет. Сегодня, 22 февраля, он стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

В 2024 году Рублёв выиграл турниры в Мадриде и Гонконге, в 2023-м — в Бостаде и Монте-Карло, в 2022-м — в Хихоне, Белграде, Дубае, Марселе, в 2021-м — в Роттердаме, в 2020-м — в Дохе, Аделаиде, Вене, Санкт-Петербурге и Гамбурге, в 2019-м — на Кубке Кремля.

Счёт личных встреч Рублёва и Дрейпера стал 4-0 в пользу россиянина. Он заработал 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Россиянин впервые повторно завоевал один и тот же титул.