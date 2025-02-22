«Суперзвезда». Португальский журналист — о Мирре Андреевой после её победы в Дубае

Португальский журналист Хосе Моргадо прокомментировал победу российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае. В решающем матче она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Андреевой.

«Суперзвезда. В 17 лет вошла в топ-10 рейтинга и выиграла турнир WTA-1000. Это было вопросом времени», — написал Моргадо в социальных сетях.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.